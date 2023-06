Legislativo de Osasco estreia Câmara no Seu Bairro nesta sexta-feira (2) no Primeiro de Maio

publicidade

A partir desta sexta-feira (2), a Câmara Municipal de Osasco dará início ao programa Câmara no Seu Bairro e o primeiro local a receber o projeto será o Jardim Primeiro de Maio. O objetivo do programa é realizar audiências públicas para promover discussões ampliadas, visando transformar a cidade e decidir sobre as políticas a serem implementadas nos próximos anos.

A realização de audiências itinerantes nos diferentes bairros da cidade tem por objetivo ouvir diretamente a população e compreender as necessidades de cada região. Dessa forma, os vereadores poderão ter um entendimento real das demandas dos moradores ao visitarem os bairros.

publicidade

O presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), explica: “Essa iniciativa permitirá que a população expresse suas demandas de maneira direta, ao mesmo tempo em que os vereadores terão a oportunidade de compreender as necessidades dos moradores durante as visitas aos bairros.”

A primeira audiência da Câmara no Seu Bairro é hoje (2) a partir das 19 horas no CEU das Artes (Rua Nelson Mandela, 1313 – Jardim Primeiro de Maio).