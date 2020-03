Leilões têm imóveis em Osasco, Barueri e Cotia com até 90% de financiamento

A Biasi Leilões realiza este mês leilões com mais de 150 imóveis dos bancos Itaú Unibanco e Santander. Há oportunidades nas cidades de Osasco, Barueri e Cotia.

Em Osasco, um apartamento no Jardim Califórnia, desocupado, com 60 m², avaliado em R$ 260 mil, está sendo vendido com lance inicial de R$ 160 mil.

Já uma casa no Jardim Roberto, em Osasco, de 75 m², aparece com lance inicial de R$ 166.871,25. Ambos terão débitos de IPTU e condomínio quitados pelo vendedor até a data do leilão.

Outra oportunidade é uma casa de 282 metros quadrados em um condomínio em Barueri a R$ 1,1 milhão.

Em Cotia, quatro casas estão à venda, com lances iniciais que variam de R$ 284.539,50 a R$ 689.062,50.

Nas disputas, lotes de 12 estados ou com até 90% de financiamento ou com desconto de 10 a 15% no pagamento à vista.

Os leilões

No primeiro certame, o Santander leva mais de 90 imóveis a leilão, com financiamento de até 90%. A disputa será no dia 23, a partir das 14h. Trará lotes de 10 estados, de norte a sul do país. Só em São Paulo, capital, são 14 casas e apartamentos disponíveis. Clique aqui e confira os imóveis no leilão.

Mais no fim do mês, no dia 26, às 11h00, é o Itaú Unibanco que leva casas e apartamentos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Maranhão a leilão. O desconto no pagamento à vista varia de 10 a 15%. Os imóveis têm lances iniciais que vão de R$ 65.200,00, em uma casa de 60 m² em Goiás, a R$ 1.123.300,00, em uma casa de 282 m² em um condomínio de Barueri, Grande São Paulo. Clique aqui e confira os imóveis no leilão.

Para os interessados, Eduardo Consentino, leiloeiro responsável, aconselha uma visita ao imóvel antes do dia da disputa. “É importante para avaliar se aquele espaço é realmente o que a pessoa estava procurando”.

Ele também lembra da necessidade de ler o edital do leilão com atenção. “O processo é transparente. Todas as informações sobre escritura, tributos e comissão para o leiloeiro estão lá”.

Os leilões serão feitos tanto de forma online como presencial. Para a participação pela internet, o arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br até uma hora antes do início da disputa.

Já para quem quiser participar pessoalmente, o auditório da Biasi Leilões fica na Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP.