Léo Santana e trio elétrico agitam aniversário de Embu das Artes no domingo, 18

Léo Santana e trio elétrico agitam aniversário de Embu das Artes no...

Os 65 anos de emancipação de Embu das Artes será comemorado em grande estilo com trio elétrico e shows de Léo Santana, Latitude 10 e outros nomes. O evento está marcado para o dia 18 de fevereiro, a partir das 12h, com concentração no Parque Francisco Rizzo.

publicidade

Os foliões vão atrás do trio elétrico, que sairá do Parque Francisco Rizzo, passando pelas avenidas Elias Yazbek e Jorge de Souza, e retornará ao parque. A festa contará também com apresentações de Rei da Cacimbinha, DJ Masterxel e DJ Martini.

O evento é gratuito. Para participar, a Prefeitura pede para que o público retire o ingresso (sem custo algum) pelo Sympla e leve 1 kg de alimento não perecível no dia da festa.

publicidade

Ao longo do domingo (18), o transporte público municipal será gratuito e fará ponto final na rua Domingos de Paschoal.

SERVIÇO

Aniversário de Embu das Artes com Léo Santana

publicidade

Quando: Dia 18/2, a partir das 12h

Onde: Parque Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390 – Quinhaú (próximo à rodoviária)

Ingressos gratuitos