Leroy Merlin tem vagas de emprego abertas em Barueri e São Paulo

A Leroy Merlin, uma das líderes no mercado de varejo da construção civil, está com vagas de emprego abertas em Barueri e na capital paulista.

publicidade

Em Barueri, as vagas são para os cargos de assessor de vendas (de cerâmica, organização, ferragens, elétrica, materiais e sanitários) e gerente comercial de loja. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários da loja no Tamboré.

Já em São Paulo, há vagas para os cargos de analista de planejamento operacional, analista de infirmações gerenciais, atendente de SAC, coordenador de projetos e processos, gerente de produto, coordenador de obras, gerente financeiro de loja, assessor de vendas, coordenador comercial, gerente de serviço e analista de planejamento.

publicidade

Além de salário compatível com a função, a Leroy Merlin oferece plano de saúde e odontológico, cesta básica após período de experiência, cesta de Natal, vale refeição, prêmio de participação de lucros, vale transporte, desconto na compra de produtos, seguro de vida em grupo, cartão farmácia, Gympass e kit material escolar para filhos de 3 a 17 anos.

Como candidatar-se às vagas de emprego na Leroy Merlin, Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Leroy Merlin, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.