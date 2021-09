Lexa agora tem um loft em Alphaville: “Mais uma conquista”

A cantora Lexa é a nova proprietária de um loft em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba que é reduto de ricos e famosos.

No Instagram, ela exibiu e celebrou a aquisição. “Mais uma conquista. Deus é bom o tempo todo!”, declarou ela, que é casada com o funkeiro osasquense MC Guimê.

Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

A mãe e empresária da funkeira, Darlin Ferrattry, expressou o orgulho pela conquista da filha. “Gente, olha o loft da Lexa [no] Alphaville! Meu Deus, é lindo! Gente, vocês não estão entendendo! Ela me fez a maior surpresa!”, declarou.

“Suas conquistas são as minhas. Te ver feliz me faz feliz. Você é aquela pessoa que vence e traz todo mundo com você”, afirmou Darlin para Lexa.

