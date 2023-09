Lexa anuncia fim de casamento com MC Guimê

A cantora Lexa pegou os fãs e seguidores de surpresa na tarde desta quinta-feira (21) ao informar que o casamento com o funkeiro osasquense MC Guimê chegou ao fim.

publicidade

“Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar disso”, revelou a artista, nos Stories do Instagram.

MC Guimê ainda não falou publicamente sobre o assunto. A relação de Lexa e Guimê passou por altos e baixos ao longo dos mais de 7 anos de casados. Em outubro do ano passado, eles chegaram a se separar e reataram dois meses depois, em dezembro.

publicidade

Em março deste ano, em meio à expulsão polêmica de Guimê do BBB 23 e a briga judicial dele por conta de um imóvel adquirido em 2016, em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, se separaram novamente. Lexa e Guimê reataram em junho e seguiram uma série de viagens pelo mundo.

Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a funkeira seria a responsável por arcar com a dívida milionária do então marido a respeito do imóvel de Alphaville. Apesar de Lexa não ter contado detalhes sobre os motivos que os levaram a seguir caminhos diferentes, a relação pode ter sido novamente estremecida após a decisão.

publicidade

A artista revelou recentemente que foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto, e chegou a compartilhar nas redes sociais que o então marido fez questão de a acompanhar em todos os exames e tratamento.