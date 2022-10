Líbero do Osasco Key Alves lesiona ligamento do joelho e passará por cirurgia

Líbero do Osasco Key Alves lesiona ligamento do joelho e passará por...

A líbero do Osasco São Cristóvão Saúde Key Alves sofreu uma entorse do joelho esquerdo durante o primeiro set da partida contra o Pinheiros, no domingo (9), e precisará passar por cirurgia.

publicidade

De acordo com o clube osasquense, após avaliação clínica e exame de ressonância magnética, foi constatada uma lesão ligamentar, com rompimento do cruzado anterior do joelho esquerdo, que exigirá um longo período de recuperação.

Key sofreu a lesão ainda no início da segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista e precisou ser carregada até o vestiário, onde começou a receber o tratamento necessário até fazer os exames.

publicidade

A jogadora segue aos cuidados do departamento médico do Osasco São Cristóvão Saúde e deverá passar pelo procedimento cirúrgico nos próximos dias.