Licenciamento 100% digital está disponível nos canais digitais do Poupatempo

O Licenciamento Digital (CRLV-e), documento de porte obrigatório para os motoristas e feito de forma totalmente online no Estado de São Paulo, pode ser acessado pelos canais digitais do Poupatempo, como site, aplicativo ou WhatsApp (11) 95220-2974.

publicidade

O calendário de vencimento do CRLV-e, estabelecido pelo Detran-SP, e que varia de acordo com o final da placa do veículo, começa neste mês de julho e vai até dezembro. Já para caminhões e tratores, as datas serão entre setembro e dezembro. Confira cronogramas:

Calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

publicidade

Calendário de Licenciamento no Estado de São Paulo para veículos registrados como caminhão

Motoristas que não licenciar o veículo no prazo estabelecido estão passíveis de autuação pelos órgãos de fiscalização. Considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o valor da multa é de R$ 293,47, com perda de sete pontos no prontuário do condutor.

publicidade

Como fazer o licenciamento

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo, caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal) ou nas lotéricas os débitos do veículo, como por exemplo IPVA, possíveis multas exigíveis e a taxa de licenciamento.

O documento digital fica disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’ nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito – CDT. O motorista poderá imprimir em papel sulfite comum (A4-branca).

Importante reforçar que para o processo ser concluído, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deverá estar quitado integralmente, assim como todos os débitos do veículo, inclusive multas. A taxa de licenciamento é de R$ 155,23 em 2023.