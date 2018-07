Lindoso quer reunir prefeitos de Osasco e SP em busca de soluções para problemas nas divisas

Em audiência pública que reuniu mais 400 pessoas no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, o presidente da Câmara de Osasco, vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB), discutiu o Projeto “Nova Remédios” parte de um processo de revisão do Plano Diretor do Município de Osasco.

O encontro, realizado no último domingo (1º) foi promovido pela Câmara de Osasco e reuniu vereadores, representantes do Poder Executivo Municipal, lideranças comunitárias e moradores do bairro.

Na ocasião, Dr. Lindoso sugeriu a realização de uma audiência conjunta entre os prefeitos de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e São Paulo, Bruno Covas (PSDB), para discussão de problemas pertinentes aos moradores das divisas entre os dois municípios.

“Precisamos pensar grande. Osasco faz fronteira com a maior cidade da América Latina, várias regiões do Estado já entraram no processo de elaboração de propostas avançadas. Vamos fazer o mesmo e o grande beneficiado será o povo da cidade”.