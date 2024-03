Linha 9 terá trens expressos a R$ 30 para o Lollapalooza 2024

A ViaMobilidade disponibilizará o serviço de trens expressos para o Lollapalooza 2024, festival que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os passaportes que dão direito a viagens diretas entre a Estação Pinheiros e a Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, já podem ser adquiridos pelo site Passaporte Mobilidade. O valor do serviço é R$ 30.

Os trens expressos terão como único ponto de embarque a Estação Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, que faz conexão com a Linha 4-Amarela de metrô, operada pela ViaQuatro.

O passaporte inclui a viagem de volta, também em trens exclusivos e sem paradas, embarque do tipo ‘Fast Pass’, em filas segregadas, com acesso sinalizado na Estação Autódromo. As viagens de retorno do evento no serviço expresso terão partidas da Estação Autódromo às 0h05, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30.

Durante os dias do festival, a Estação Autódromo estará aberta para embarque de passageiros 24 horas. Além disso, a companhia informa que o serviço de trens expressos não irá interferir na operação regular dos trens da Linha 9.