Linhas de ônibus de Barueri adaptam itinerários na chegada ao Centro a partir de terça

Com a instalação de semáforos no cruzamento da avenida Henriqueta Mendes Guerra com a rua Santa Úrsula, no Centro de Barueri, algumas linhas do transporte coletivo municipal terão o itinerário adaptado, a partir de terça-feira (dia 22).

Com a proibição da conversão à esquerda na Santa Úrsula a partir da avenida Henriqueta, os ônibus das linhas T131, T154, T172 e T253VP1 seguem mais 350 metros para utilizar o retorno após o Ganha Tempo e acessar a avenida 26 de Março. Na sequência, entram na rua Fioravante Barleta e circulam pela avenida Dom Pedro II até chegar ao Terminal Rodoferroviário.

Já os coletivos das linhas A164, A165, A166 e A167, a partir da Praça das Bandeiras, seguem pelas ruas Campos Sales, Antônio Pereira Tendeiro, José Augusto de Camargo, e Gertrudes Silva Ramos para acessar a rua Santa Úrsula e cruzar as avenidas Henriqueta Mendes Guerra e 26 de Março, com destino ao Terminal, passando pela Fioravante e Dom Pedro II.

Mais informações sobre o transporte coletivo municipal podem ser obtidas pelo telefone gratuito 0800-7710-130.