Na manhã desta quarta-feira, 2 de agosto, a prefeitura de Osasco apresentou a empresa responsável pelo popular aplicativo de transporte UBER como a nova patrocinadora do time de basquete da cidade.

Além do prefeito Rogério Lins (PODE), da primeira dama Aline Lins, secretários municipais, jogadores e comissão técnica do time, a apresentação contou também com a participação do diretor da Uber, Phillip Klein, e outros representantes da empresa.

Além de ressaltar a importância do incentivo ao esporte e à cultura na filosofia da UBER, Klein ressaltou que “o prefeito Rogério Lins foi um dos gestores que mais rapidamente entendeu o benefício que a tecnologia da Uber representa”.

O prefeito Lins afirmou que o anúncio consolida o planejamento da prefeitura de transformar “Osasco numa cidade tecnológica, uma smartcity, com 100% iluminação de LED, monitoramento”, e outras ações. “Trazendo a tecnologia como uma aliada da administração pública, para que a gente possa sempre estar fazendo mais pela população gastando menos”, disse.

Lins lembrou que desde as eleições defendeu a bandeira da Uber e assim que assumiu encaminhou à Câmara Municipal projeto para regulamentar o serviço. “Quero inclusive motivar e incentivar aos prefeitos da região, com Osasco sendo uma referência na regulamentação”, destacou.

Regulamentação do UBER em Osasco a caminho

O chefe do Executivo osasquense disse ter certeza da aprovação do projeto e regulamentação do serviço. “O Uber é uma realidade. Veio pra ficar”, frisou. “Como nosso foco é transformar Osasco num polo de tecnologia, onde nós já temos Submarino, Mercado Livre, e estamos buscando uma outra grande empresa, já aproveitei e fiz o convite para o Phillip, quem sabe ele não traz a sede da Uber aqui para a nossa cidade”, concluiu Lins.