Loja de semijoias de Alphaville faz propaganda inusitada e diverte clientes

Uma propaganda inusitada divertiu os internautas e conquistou os clientes da Drebijou, uma loja de semijoias localizada em Alphaville, Barueri. O vídeo publicado na segunda-feira (25), no perfil da loja no Instagram, já tem mais de 41 mil visualizações.

A produção foi feita a partir de um meme no qual uma mulher aparece escorregando na lama durante a chuva. Uma funcionária da loja de Alphaville “dá continuidade” ao vídeo e cai no chão, do nada.

“Pra começar a semana com tudo, deixa eu perguntar pra vocês: já chamou a gente no WhatsApp? Já veio aqui na loja? Se não, chama a gente”, diz a funcionária, que até rodopia no chão da loja.

Em outros vídeos, as colaboradoras aparecem “procurando mulheres que querem torrar o cartão do marido” e com a placa: “Não trago seu ex de volta, mas te deixo linda para seduzir ele”.

O bom humor e a criatividade da loja na divulgação atraiu a atenção de internautas, que deixaram vários elogios: “Amo a criatividade de vocês”, escreveu, um. “Essa merece um aumento de salário”, sugeriu outro. “A propaganda é a alma do negócio”, brindou outro. “Meu Jesus [risos]”, disparou outro internauta.

