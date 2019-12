Loja do “Cake Boss” no Shopping Tamboré distribui bolo grátis nesta sexta-feira (6)

Nesta sexta-feira (6), a Carlo’s Bakery, loja do “Cake Boss” Buddy Valastro, distribui, gratuitamente, dois bolos de 30 quilos, um em cada loja – Jardins e Shopping Tamboré, em Barueri, para comemorar os três anos da marca no Brasil.

Os dois bolos são de red velvet com cream cheese – sabor que faz sucesso entre os fãs.

Promoções

Além disso, em clima de comemoração, de sexta-feira (6) a domingo (8), a Carlo’s Bakery oferece a campanha “Cupcake Em Dobro”. Na compra, exclusivamente, de cupcakes nos sabores tradicionais – red velvet, ganache, brigadeiro e paçoca (R$ 12 cada) – o cliente leva a quantidade que comprar em dobro.

Publicidade

A campanha de aniversário também inclui “Tower Red Velvet Em Dobro” – válido exclusivamente para o Delivery da Carlo’s Bakery entre os dias 6 e 8 de dezembro. Na compra do produto (R$15 cada), o cliente recebe em dobro.

A Carlo´s Bakery

Fundada em 1910, a Carlo´s Bakery foi lançada em Hoboken, Nova Jersey – onde era apenas uma padaria de bairro -, para se tornar um nome familiar, tudo por conta do fascínio do público pelos super bolos produzidos pelo mestre Buddy Valastro, exibidos na famosa série Cake Boss (TLC/ Discovery Home & Health) desde 2009, e despertando consequentemente o interesse de uma variedade de meios de comunicação como Brides, Rachael Ray Show, Huffington Post e Good Morning America.

A Carlo´s Bakery possui unidades em Hoboken, Marlton e Wayne (Nova Jersey); Las Vegas (Nevada); Dalas, Frisco, San Antonio, The Woodlands e McAllen (Texas); Uncasville (Connecticut); Orlando (Flórida); Bethlehem e Filadélfia (Pensilvânia); Nova Iorque (Nova Iorque); Santa Monica (Califórnia); e Bloomington (Minnesota).

SERVIÇO – Carlo’s Bakery

www.carlosbakery.com.br

UNIDADE SHOPPING TAMBORÉ

Inaugurada em setembro de 2019, a loja do bairro de Alphaville é a segunda fora dos Estados Unidos, a primeira em shopping na América Latina e a 18a da rede no mundo. Possui 177,5 metros quadrados de área construída e pé direito alto de 4,15 metros.

Chama a atenção pela fachada rústica – no melhor estilo da pioneira bakery de Hoboken, Nova Jersey -, intervenção artística em homenagem à cidade de São Paulo, em meio ao espaço clean, bancada bistrô e cozinha show, onde os clientes podem acompanhar pela vitrine todo o preparo dos produtos da Carlo’s Bakery. Na área externa, a loja conta com oito mesas – com quatro cadeiras cada.

Endereço: Av. Piracema, 669 – piso térreo – Tamboré, Barueri.

Telefone para informações: (11) 4552.5554

Capacidade: 150 lugares.

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 22h.

Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito (Amex, Diners, Elo, Master e Visa), débito (Elo, Master e Visa) e cartão VR. Não aceita-se cheque.

Observações: loja com ar-condicionado.

UNIDADE JARDINS

Inaugurada em fevereiro de 2017, a loja do bairro Jardins, capital paulista, é a primeira unidade da marca fora dos Estados Unidos e a 17ª no mundo.

Possui 400 metros quadrados de área construída e pé direito alto de 5,5 metros. Chama a atenção pela fachada rústica – no melhor estilo da pioneira bakery de Hoboken, Nova Jersey –, intervenção artística em homenagem à cidade de São Paulo, em meio ao espaço clean, e vitrines recheadas de bolos e doces coloridos.

Endereço: Rua Bela Cintra, 2.182 – Jardins, São Paulo/ SP.

Telefone para informações: (11) 2306.0687 e 2306.9448.

Capacidade: 150 lugares.

Horário de funcionamento: domingo à quinta-feira, 10h às 21h. Sextas-feiras e sábados, das 10h às 22h.

Formas de pagamento: cartões de crédito (Amex, Diners, Elo, Master, Sorocred e Visa), cartões de débito (Elo, Master e Visa) e cartão VR (bandeira VR). Não aceita-se cheque.

Estacionamento: não possui estacionamento, valet e convênio com estacionamentos da região.

Observações: o banheiro tem acesso para deficientes e a loja possui ar-condicionado. Não tem área de fumantes.