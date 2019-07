Loja especializada em cookies será inaugurada nesta terça (9) em shopping de Osasco

A MyCookies, especializada no preparo de cookies, inaugura nova loja nesta terça-feira, 9 de julho, no Osasco Plaza Shopping.

Famosa pelo clássico biscoito americano crocante por fora e macio por dentro, preparado de forma artesanal e assado na hora, a rede chega a sétima loja no estado.

No cardápio são nove sabores de cookies (R$ 3,50 cada): Três Chocolates, Prestígio, Brownie com castanhas, Brigadeiro, Oreo, Leite Ninho, Red Velvet, Doce de leite e Dark.

Publicidade

Publicidade Esse cookie de Leite Ninho merece quantos amei? 🥰😋🍪

.

Solta o play e baba no tanto de recheio de brigadeiro de Leite Ninho 🤤🍪

.

Gostou? Estamos chegando Osasco!

.

📍Osasco Plaza Shopping .

#mycookies #mycookiestory #osasco #osascosp #calcadaoosasco #restaurantessaopaulo #saopaulo Publicado por My Cookies Osasco em Sexta-feira, 28 de junho de 2019

Há ainda opções de sanduíches de cookie com recheios variados, além de bebidas diversas. Até o fim de 2019, a MyCookies apresenta planos ambiciosos com a expectativa de abrir 15 novas unidades, totalizando 40.

Publicidade Nosso Cookie de Brigadeiro com um recheio que derrete na boca 🤤🍪

.

Você não perde por esperar, cookies quentinhos, recheados e molinhos 😋

.

Dia 09/07 estamos chegando Osasco!

📍Plaza Shopping Osasco – R. Ten. Avelar Pires de Azevedo, 81 -Osasco/SP.

.

#osasco #osascosp #osascocity #maisosascodoquenunca #osascomedia #restauranteosasco #mycookies #mycookiestory #cookies🍪 Publicado por My Cookies Osasco em Terça-feira, 2 de julho de 2019

Fundada em 2016 pela empresária Natalie Pavan, a MyCookies nasceu de forma despretensiosa. Os primeiros passos foram dados com a venda de cookies de receita própria sendo vendidos nas portas das escolas.

Publicidade

Hoje a marca conta com 25 unidades em seis estados, além de uma fábrica em Campo Grande (MS) e projeto próprio de franquia iniciado em outubro 2018. Até o fim de 2019, a rede apresenta planos ambiciosos com a expectativa de abrir 15 novas unidades, totalizando 40 unidades de franquia com a expectativa de faturamento em R$ 10 milhões.

Início em portas de escolas

As primeiras fornadas do biscoito foram assadas para ajudar um amigo da família que passava por dificuldades. As vendas começaram nas portas de escolas, com os cookies embalados, mas a empresária chegou à conclusão de que se fossem assados na hora, sendo vendidos fresquinhos, fariam ainda mais sucesso.

Natalie decidiu então, sem qualquer verba, alugar um espaço Supermercado Walmart, onde conseguiu negociar que o primeiro pagamento ocorresse após 30 dias de uso. Comprou um balcão parcelado no cheque, um freezer usado e um forno residencial que assava apenas oito cookies a cada 15 minutos.

Publicidade

Já no primeiro mês, Natalie faturou o suficiente para quitar o aluguel, as parcelas do balcão e um salário para o amigo. O sucesso e a demanda exigiram que a marca crescesse junto com as vendas e encomendas.

O cookie crocante por fora e macio por dentro virou um símbolo. Para a empresária, “falar sobre a MyCookies não é falar sobre um produto, porque a marca surgiu já com o intuito de ajudar alguém que precisava de uma renda. A ideia de vender cookies ajudou essa pessoa e transcendeu nossas expectativas, tornando-se no que é hoje e alimentando esse sentimento de gerar solidariedade e bons momentos”.