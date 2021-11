Loja que vendia alimentos vencidos e impróprios é fechada e dono é preso em Carapicuíba

Policiais civis do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro) prenderam um empresário, na manhã de sexta-feira (29), no bairro de Cidade Ariston, em Carapicuíba, por comercializar alimentos fora dos padrões sanitários.

publicidade

Após denúncia, os agentes foram ao local para checar a veracidade das informações constataram que a distribuidora de produtos alimentícios não seguia os padrões de higiene e de refrigeração, exigidos por lei, para os itens que lá eram comercializados.

Com apoio da Vigilância Sanitária do município, bem como do Instituto de Criminalística, foram encontrados alimentos impróprios ao consumo humano.

publicidade

Foram apreendidos e depois encaminhados à destruição cerca de 14.400 kg de alimentos, entre carne de frango, hambúrgueres, linguiças e salsichas, bem como aproximadamente 22 mil potes de margarina.

O estabelecimento comercial foi devidamente lacrado e interditado e o proprietário da empresa foi preso em flagrante.