Lojas do Shopping Granja Vianna oferecem descontos de até 70% neste fim de semana

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, está preparado para a Black Friday. Neste ano, os clientes poderão aproveitar descontos de até 70% em lojas de diferentes segmentos, como vestuário, eletro e acessórios.

publicidade

A ação deste ano recebeu o nome de “Green Friday” e contará ainda com uma live no Instagram do empreendimento, na sexta-feira (24). “Nossos lojistas separaram opções para todos os estilos e bolsos e temos certeza de que todos vão aproveitar essa chance única”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Hering e C&A são as dicas para quem busca renovar o guarda-roupa gastando pouco. Mas se a ideia é apostar em acessórios, Vivara e Pandora oferecem descontos de até 50% em produtos selecionados.

publicidade

Óticas Carol também participa com óculos para todas as ocasiões, enquanto o Espaço Laser garante tratamentos estéticos com preços reduzidos. Para completar, a Samsung traz celulares, tabletes, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos com descontos exclusivos.

A Green Friday do Shopping Granja Vianna acontece nos dias 24, 25 e 26 de novembro, e para acompanhar todos os detalhes, basta seguir o empreendimento no Instagram @granjavianna.

O Shopping Granja Vianna abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.