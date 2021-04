Lojas Torra abre vagas de emprego em Osasco

A Lojas Torra está com vagas de emprego abertas para diversos cargos em Osasco. As oportunidades foram anunciadas nesta segunda-feira (19), no portal Vagas.com.

São duas vagas de operador de caixa, duas de assistente de loja, duas de promotor de vendas, além de uma vaga para as funções de auxiliar de limpeza, estoquista, analista de marketplace, analista de mídia digital, analista de BI e-commerce e analista comercial. Os salários não foram divulgados.

A Lojas Torra é uma rede especializada em vender produtos de moda a preços acessíveis. Com 28 anos de história, a empresa tem mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil, além de dois centros de armazenamento e distribuição.

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego na Lojas Torra em Osasco podem se candidatar por meio do portal Vagas.com.