Luciano Camargo se lança como cantor gospel em álbum solo

O cantor sertanejo Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo, vai lançar um CD solo com 15 faixas dedicadas à música gospel. Com 29 anos de carreira ao lado do irmão, Luciano afirmou que seu novo trabalho, batizado como “A Ti Entrego”, não significa uma separação da dupla.

“A Ti Entrego significa Entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor para mim. A Ti Entrego tudo de bom que estou vivendo na melhor fase da minha vida”, explicou Luciano, ao colunista Leo Dias.

O cantor disse ainda que o álbum é um sonho antigo, mas que a satisfação de lançá-lo neste momento é ainda maior diante do que a humanidade tem enfrentado em meio à pandemia de covid-19.

“Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas (porque no ambiente familiar já o fazia) é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo. Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora”, contou o cantor sertanejo.

Bruno Vaz é o responsável pelo marketing digital do projeto ao lado de João Mendes Miranda e toda equipe da Inova. O design do trabalho já foi escolhido e contou com a participação de Flávia Camargo, mulher de Luciano.

“A paleta alaranjada e suas nuances formam a arte do projeto, que tem o toque de Deus e a voz do amor. Inspiramos em dois versos bíblicos (Atos 20:24 e Filipenses 3:8) para dar o título e compor o projeto. É o agradecer de Luciano a tudo o que Deus tem feito por ele”, explicou Vaz, ao Leo Dias.

De acordo com Luciano, o projeto não tem viés comercial. Das 15 faixas, há músicas inéditas e regravações, que devem ser divididas em EPs. Entre elas, a canção “Te Necessito”, de Jon Carlo, recebeu ainda gravação bilíngue, em português e espanhol. O álbum estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 16 de outubro.

Confira as 15 faixas do CD gospel de Luciano:

1) Reina

2) Oh, Glória

3) Eu sou teu

4) Tempo

5) Te necessito (versões em espanhol e português)

6) Perdão

7) Ele é Jesus

8) Seu templo sou eu

9) Águas tranquilas

10) Tu sabes, Senhor

11) Olhos não viram

12) Exaltado

13) Eu me rendo

14) Obra de amor

15) Templo