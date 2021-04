Luciano Hang, dono da Havan, perdeu US$ 900 milhões de sua fortuna em 2020, diz Forbes

Levantamento feito pela revista Forbes dos Estados Unidos aponta que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que deve inaugurar unidade em Osasco em abril, perdeu US$ 900 milhões de sua fortuna em 2020, em meio à pandemia de covid-19.

publicidade

De acordo com o levantamento da Forbes, Luciano Hang tinha uma fortuna equivalente a 3,6 bilhões de dólares (R$ 18,7 bilhões de acordo com o câmbio usado pela publicação, de março de 2020), que este ano baixou para 2,7 bilhões de dólares (R$ 15,3 bilhões, em março de 2021), uma redução equivalente a 3,4 bilhões de reais.

Com isso, o dono da Havan passou a ocupar a posição de número 1.174 no ranking mundial de bilionários feito pela publicação.

publicidade

Pelo quarto ano consecutivo, Jeff Bezos, CEO da Amazon, é a pessoa mais rica do mundo, com fortuna de US$ 177 bilhões, segundo a lista da Forbes. Em seguida vem Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 151 bilhões.

EXPECTATIVA// Luciano Hang visita loja da Havan em Osasco e confirma inauguração em abril; vídeo