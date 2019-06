Ludmilla se declara para a namorada: “você me faz bem”

A cantora Ludmilla está de romance novo. Ela assumiu namoro com a bailarina Bruna Gonçalves, de sua equipe de dançarinos postando uma foto do novo casal nas redes sociais com a legenda “é que você me faz bem”. Trata-se de um trecho da música Espelho, que está no DVD Hello Mundo, e foi escrita em homenagem a Brunna.

Milhares de seguidores aproveitaram para desejar felicidade ao casal. Entre eles, famosos como Luisa Sonza, Kelly Key e Jão. Sabrina Sato escreveu: “Lindas!!! Toda a felicidade do mundo! O amor sempre vence!”.