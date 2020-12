Luisa Mell critica Larissa Manoela por doar cadela adotada: “Uma vida não pode ser tratada como um objeto”

Luisa Mell criticou a atriz Larissa Manoela, que doou a cachorra Vitória Regina, adotada no Instituto Luisa Mell, e gerou polêmica na internet. A ativista usou as redes sociais, nesta quarta-feira (2), para demonstrar sua insatisfação com a atitude da artista.

“Confesso que fiquei muito triste quando vi a notícia na internet e com a resposta da assessoria da Larissa Manoela que alegou que, por compromissos profissionais, a Larissa não tinha tempo de cuidar da Vitoria. Mas fiquei mais triste ainda por saber que ela tem outros cães, todos de raça e apenas a vira-latas Vitoria foi doada”, escreveu a ativista da causa animal.

Luisa Mell disse que a atriz deveria dar exemplo e que a adoção de um cachorro deve ser “um ato de amor”. “Uma vida não pode ser tratada como um objeto. Cães, gatos e outros animais criam laços de amor, se apegam e se acostumam com o ambiente em que vivem. Vitoria já tinha uma história de abandono, de negligência antes da adoção. Passou anos com a Larissa e agora, terá que recomeçar. Estou com o coração em pedaços”.

A ativista deixou o Instituto à disposição da vira-lata para prestar qualquer tipo de assistência. “Realmente uma pena que isso tenha terminado dessa forma para a Vitoria. Meu compromisso sempre será com os animais”, finalizou.

“Parem de destilar ódio na internet”, diz Larissa Manoela

A atitude de Larissa Manoela gerou polêmica na internet. Nos stories do Instagram, a atriz se manifestou, também nesta quarta-feira (2), e pediu para que os internautas “parem de destilar ódio”.

“Eu não abandonei a Vitória Regina. Eu tenho outros cachorros que são vira-latas e não faço distinção entre eles. A Vitória está em uma pessoa de minha extrema confiança porque ela não se adaptou com a minha ausência, e começou a ficar tristinha, deprimida, começou a brigar com os outros cachorros”, explicou a artista.

Larissa afirmou que sua amiga se prontificou a ajudá-la e ela aceitou. “Foi um ato de amor que a gente fez e a Vitória Roberta está muito feliz com as duas mamães”.