Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, lança canal de entrevistas no YouTube

Na segunda-feira, 24 de maio, Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, lança o primeiro episódio do seu novo canal de entrevistas no YouTube. Produzido pela O2, com a coordenação e concepção criativa da GiveBack, “Eu nunca pensei que” contará com novidades semanais, sempre às segundas-feiras.

“Eu nunca pensei que é o nome do meu canal no YouTube, onde quero levar histórias de pessoas que nunca pensaram em fazer coisas tão inovadoras. Nele, pretendo compartilhar histórias inspiradoras, que não faltam no Brasil”, adianta Luiza Helena Trajano.

Nesta primeira fase do programa, convidados como Alok, Ana Paula Padrão, Margareth Dalcomo e Daniela Mercury vão conversar com Luiza Helena, compartilhar histórias e discutir assuntos importantes como saúde, ciência, educação e entretenimento. A temporada de estreia terá onze episódios (dez produzidos e dirigidos pela O2), cada um com aproximadamente 20 minutos de duração.

“Somos grandes admiradores da Luiza e estarmos juntos para concretizar um sonho dela nos deixou ainda mais empolgados. Luiza Helena é uma mulher forte e intensa. Apesar de ser uma das empresárias mais relevantes do país, soa extremamente popular, como ela é de verdade. Vejo nela características que via em Hebe Camargo: uma apresentadora cativante”, comenta o diretor do programa, Julio Piconi.

“Quando fomos convidados para entrar nesse projeto, o primeiro episódio já havia sido gravado, mas vimos nele um potencial enorme no conteúdo. A partir daí, selecionamos uma equipe majoritariamente feminina para somar nessa produção. Estamos muito felizes com esse trabalho e, principalmente, com o que ela pode trazer para a sociedade”, completa Rejane Bicca, diretora-geral da O2.