Mãe de Gil do Vigor afirma que se prostituiu para comprar comida para os filhos: “Difícil, mas não tenho vergonha”

Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, afirmou que, em um momento de desespero, se prostituiu para comprar comida para os três filhos. Além do ex-BBB, ela é mãe de duas mulheres, Janielly e Juliana.

publicidade

“Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. (…) Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu”, relembrou, em depoimento no livro “Tem Que Vigorar”, biografia de Gil do Vigor lançada esta semana.

Um dos homens que teriam oferecido dinheiro a ela em troca de sexo seria o pai dos três filhos dela, que também se chama Gilberto. Os dois estavam separados e ela, com muitas dificuldades financeiras, pediu ajuda ao ex-companheiro. Ele, no entanto, afirmou que só a ajudaria em troca de sexo.

publicidade

Ela afirma que recusou a proposta do ex-companheiro, mas acabou aceitando a de um outro homem: “Tive que me deitar com homem para trazer comida para casa. Me vendi para criar meus filhos. E isso não me torna menor do que ninguém”, afirma Dona Jacira.

No livro, Gil, que se tornou economista, conta que a família chegou a passar fome e morar na rua, pedindo dinheiro para conseguir comer, em meio ao desespero de Dona Jacira para dar uma vida melhor aos filhos. “Perdi a conta das vezes que acordei de madrugada e a vi chorando”, diz o ex-BBB em trecho da biografia, “Tem Que Vigorar”.