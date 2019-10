Mãe e filhas desaparecem em Osasco; pai pede ajuda e se torna alvo de acusações

Morador de Osasco, o motorista Waley Nascimento, de 36 anos, pediu ajuda do “Cidade Alerta”, da Record TV, para encontrar a mulher Maria da Conceição, de 40 anos, e as duas filhas adolescentes do casal, Júlia e Gabriela, de 13 e 17 anos, que estão desaparecidas desde segunda-feira (7).

O trio desapareceu após as meninas encontrarem a mãe, que trabalha em uma lotérica no Centro de Osasco, na saída do trabalho, por volta das 19h30. Os telefones das jovens estão fora de área. A mulher não tem celular. No trabalho, ela não demonstrou nenhum comportamento considerado estranho.

Segundo Waley, ele e a esposa não haviam brigado recentemente. O casal estava em processo de separação, mas segundo ele era amigável. “Eu realmente estou preocupado com minhas filhas e com ela”, declarou.

Acusações

Publicidade

Após ele fazer um apelo no “Cidade Alerta” na quarta-feira (9), o telejornal exibiu, nesta quinta (10), áudios de supostas testemunhas próximas ao casal, que pediram anonimato, que o acusam de ser agressivo e que as três estão fugindo dele.

O homem se disse surpreso e negou as acusações. “Não sei o que está acontecendo, de verdade. Mas, por favor, volte para a gente ter uma conversa”, pediu Waley na TV à mulher. “Quero ter a oportunidade de conversar com ela para saber o que aconteceu”.

Publicidade

Ele diz ainda que as acusações são “fruto imaginatório da cabeça dessas pessoas”.

Waley declarou ainda: “Minha vida mudou a partir de hoje, de verdade. Vou chegar no fundo do poço, devido à repercussão, mas eu vou sair”.