Mãe e filhas que estavam separadas há 33 anos se reencontram em Barueri

Após 33 anos, Maria Porto Pereira se reencontrou com as filhas, Joana D’Arc de Oliveira e Ângela Maria de Oliveira, em Barueri. O reencontro emocionante foi organizado pelo irmão de Maria e aconteceu em 26 de setembro.

De acordo com Marciano dos Santos, irmão de Maria, ela havia se separado do marido, quando ainda morava em Itapevi, e retornou à sua cidade, Assis, no interior paulista. Na época, Maria levou uma das filhas, mas o ex-marido buscou a menina e, desde então, Maria não tinha notícias das meninas.

“Ela sofria muito por não saber onde e como as filhas estavam. Então, tive a ideia de colocar em um grupo no Facebook de Itapevi, que estávamos procurando pelas filhas da minha irmã, colocando os nomes delas. Uma das netas da minha irmã viu a postagem e entrou em contato comigo”, disse Marciano Messias dos Santos, irmão de Maria, ao site “Assis City”.

O contato de Marciano com uma das netas de Maria aconteceu no dia 22 de setembro. Desde então, a família já decidiu marcar o reencontro em Barueri, onde uma das filhas de Maria mora atualmente.

“Fomos para Barueri, eu, minha irmã Maria, a filha dela, Karina, que não conhecia as irmãs e minhas outras duas irmãs, Marina e Márcia. Minha irmã não conteve a emoção e chorou muito, assim como todos nós”, explicou Marciano. “Agora, podemos manter contato com frequência. Estamos todos muito felizes em poder reunir a família novamente”, completou, emocionado.