Mãe e filhos ficam gravemente feridos em incêndio em Osasco

Uma mãe e seu bebê ficaram gravemente feridos em um incêndio na tarde desta quinta-feira (2), no Bussocaba, em Osasco.

A mãe 90% teve mais de 90% do corpo queimado no incêndio em Osasco, e o bebê de 7 meses, aproximadamente 50%, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O helicóptero Água foi acionado para auxiliar no resgate.

Segundo reportagem do “Brasil Urgente”, sem dinheiro para comprar um botijão de gás, a mãe usava etanol para esquentar a mamadeira da criança, quando houve uma explosão e os dois foram gravemente atingidos pelas chamas.

Atualizando a ocorrência das 16h37 Vítima de queimadura no interior de res ( com álcool ) Rua David Jarawan – Osasco, 4 vtrs, 2 vítimas mãe 90% e bebe de 7 meses 50% com queimaduras, apoio do Águia 4 aguardo mais inf. #193R. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 2, 2021