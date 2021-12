Mãe impede filho de “bater” o gato no liquidificador e vídeo viraliza

Viralizou nas redes sociais esta semana um vídeo em que uma mulher impede o filho de ligar o liquidificador com o gato da família dentro.

publicidade

Nas imagens, a mãe chega, com o celular na mão, no momento em que o menino ia ligar o eletrodoméstico e impede que o pior aconteça. “O que está fazendo? Como colocou esse gato dentro do liquidificador? Tire-o daí, tire-o daí”, gritou a mãe, desesperada.

Não há informações sobre onde o caso aconteceu. No entanto, as imagens viralizaram nas redes sociais e chocou internautas. “Que horror, como ele teve a ideia de colocar um gato no liquidificador?”, disse um internauta no Twitter. “Esses pais deixam seus filhos fazer ou tentar qualquer coisa por curtidas e visualizações”, criticou outro.

publicidade

🚨VEJA: Mãe impede a tempo que criança faça picadinhos de um gato em liquidificador pic.twitter.com/VJBnR4gVar — CHOQUEI (@choquei) December 2, 2021

As informações são do “BHAZ”