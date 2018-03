Mãe mata filha de 1 ano asfixiada com saco plástico em Itapevi

Na noite de domingo, uma garotinha de apenas um ano foi morta asfixiada pela própria mãe. Há ainda indícios que a criança foi violentada sexualmente.

A criança chegou a ser socorrida pela sobrinha da autora, que foi avisada que a bebê, sua prima, estava gritando muito. Como ela sabia que a tia possui problemas psicológicos correu até a residência, onde a encontrou no quintal e confessou o crime.

A sobrinha foi procurar a criança e ao entrar no quarto e encontrou a bebê com uma sacola de mercado amarrada na cabeça. A mulher retirou a sacola da cabeça da garota e correu com ela nos braços até a rua pedindo socorro, e com a ajuda de um vizinho socorreu a bebê até o PS Engenheiro Cardoso.

A GCM foi solicitada a comparecer no Pronto-Socorro do Engenheiro Cardoso, quando foi informada pelo médico plantonista que a criança havia chegado ao local morta e com sinais de violência sexual.

Os guardas municipais foram até o local do crime e, ao abordarem a mãe, a mesma confessou que havia matado a filha afirmando que “ela não merecia viver”. A autora do crime foi levada à Delegacia de Itapevi, onde foi autuada por homicídio e segue à disposição da Justiça.