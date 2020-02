Magazine Luiza tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e SP

Uma das maiores redes de varejo, a Magazine Luiza está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba, além da cidade de São Paulo. Há oportunidades para vendedor e assistente de loja. Ao todo, são mais de 570 vagas no estado, incluindo para PCD.

Para o cargo de vendedor, a empresa oferece vale refeição, vale alimentação, bolsa de estudo, previdência privada, assistência médica e odontológica. Já para a função de assistente de loja, o regime de trabalho é intermitente e o salário e benefícios são calculados por hora trabalhada.

Na nova unidade da Magazine, que fica no bairro Helena Maria, em Osasco, há oportunidades para assistente de vendas (júnior, pleno e sênior), montador de móveis, auxiliar de limpeza e assistente de loja (intermitente).

A rede de varejo também tem oportunidades na cidade de São Paulo, para cargos como conferente de logística, estoquista e assistente de vendas sênior.

Ainda em São Paulo, há vagas também para jovem aprendiz. Para esta função, é necessário ter entre 16 e 19 anos, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e não ter ingressado no ensino superior. Os benefícios são vale refeição, vale alimentação, assistência médica e odontológica.

Como se candidatar às vagas de emprego na Magazine Luiza:

Os interessados devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a vaga e cadastrar o currículo gratuitamente na plataforma.

Sobre a empresa:

Com mais de 60 anos, a Magazine Luiza é uma empresa brasileira do setor de varejo, que além da plataforma de venda digital, possui 826 lojas espalhadas em 16 estados do país, com cerca de 20 mil funcionários.