Maior campeonato LGBT do Brasil vai reunir 240 jogadores

A segunda edição da Taça Hornet de Futebol da Diversidade, maior evento esportivo LGBT do Brasil, terá participação de 15 times, de sete estados, totalizando 240 jogadores, todos homens gays, bissexuais ou transexuais.

A competição acontece no dia 1º de Junho (próximo feriado de Corpus Christi), como parte do calendário oficial das comemorações da Parada do Orgulho LGBTI+ de São Paulo e dos Jogos da Diversidade.

A primeira edição, realizada em São Paulo em agosto de 2017 teve como vencedor aequipe Beescats, do Rio de Janeiro. A partir de então, foi criada a Ligay, liga que começou congregando os quatro times gays de futebol que participaram da 1ª Taça Hornet.

“Foi na quadra da Taça Hornet que tudo começou, foi o feijão mágico desse incrível movimento” conta André Machado, fundador do Beescats e um dos criadores da Ligay.

“Times de futebol gays mostram que essa paixão nacional é compartilhada também LGBTs, que têm o direito de jogar e torcer sem preconceitos”, explica André Fischer, Contry Manager do Hornet Brasil.

Taça Hornet

A segunda edição da Taça Hornet será no dia 1º de junho, a partir das 13h, na Arena Lapa, na Lapa de Baixo, em São Paulo, com entrada franca. Cada time terá uma drag queen madrinha. Os jogos do campeonato serão no mesmo dia e no mesmo local, entre 14h e 21h, nos três campos da Arena.

O campeonato é dividido por três grupos com cinco times cada. O vencedor de cada grupo disputa triangular final. As partidas da fase de grupos tem 20 minutos, no triangular final meia hora.

Com apresentação de Silvetty Montilla e de DJs convidados, o triangular final acontece entre 19h e 21h, quando serão entregues as medalhas e taça aos campeões.

Um time misto formado pelos jogadores de maior destaque no campeonato, vai representar o Brasil nos 10º Gay Games, que acontecem em Paris em agosto, e conta com apoio do Hornet.

A Taça Hornet de Futebol da Diversidade tem patrocínio do Hornet, a maior rede social direcionada ao público gay do Brasil e a segunda maior do mundo, presente nos principais eventos culturais do universo LGBT.

TIMES

Afronte (SP), Alligaytors (RJ), Barbies (GO), BeesCats (RJ), Bhbarbixas (MG), Bravus (DF), Bulls (SP), Diversus (SP), Capivara (PR), Futboys (SP), Magia (RS), Manotauro (MG)

Meninos Bons de Bola (SP), Natus (SP) e Unicorns (SP).

Serviço:

2ª TAÇA HORNET DE FUTEBOL DA DIVERSIDADE 2018

ARENA LAPA

Rua Antonio Fidélis 353, Lapa de Baixo

Horário: Das 13h às 21h

Entrada Franca