Maior creche do país será inaugurada nesse sábado (16) em Osasco

A população de Osasco vai ganhar nesse sábado (16) a maior creche do país, segundo a Prefeitura. A nova unidade, chamada Mundo da Criança, será inaugurada na Avenida Getúlio Vargas, Jardim Piratininga, zona norte da cidade.

A creche, que ocupa um terreno de 17.175,29m², com 10.593,49 m² de área construída, terá capacidade para atender cerca de 1,3 mil crianças de zero a 4 anos em período integral e vai servir mais de 6 mil refeições por dia.

Serão 38 salas de aula, sala de amamentação, dois ambulatórios, sala multimídia, sala de professores, copa, sala de CPD, coordenação, direção, secretaria, sala de informática, refeitório, cozinha, padaria, brinquedoteca, teatro e duas quadras – uma grande e uma pequena – que poderão ser usadas pela comunidade.

Os alunos terão contato com ambientes de arte, informática (com tablets, notebooks e plataforma Positivo de Educação), multimídia, dança e inglês. Seguindo aos padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a creche conta com sistema sustentável de aproveitamento de energia solar e reuso de água.

O parque – área com brinquedos e quadra – será aberto à comunidade aos finais de semana.

A inauguração da creche Mundo da Criança, a partir das 9h, terá atrações musicais e culturais, cineminha, brinquedos e gincanas, apresentação do espaço à comunidade, além provas e brincadeiras do “Bom Dia & Cia”, do SBT, emissora sediada na cidade.