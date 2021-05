Maioria vota contra e Itapevi desiste de volta das aulas presenciais na segunda (10)

A Prefeitura de Itapevi anunciou na tarde desta sexta-feira (10) que a retomada das aulas presenciais na rede municipal, programada para segunda-feira (10), está suspensa por tempo indeterminado.

A decisão acontece após consulta pública pela internet nesta quinta e sexta-feira (7) na qual 62,9% dos mais de 5,4 mil participantes de manifestou contra a volta das aulas presenciais, ante 37,1% favoráveis.

Entre os profissionais de educação, 83,5% se manifestaram contra o retorno das aulas presenciais e apenas 16,5% a favor.

“A decisão popular deve ser sempre respeitada e ouvida com carinho e atenção pelo gestor público. Existe uma parcela da população que deseja o retorno das aulas presenciais, mas deve prevalecer sempre a democracia, o direito e o bem-estar coletivos e disso não abro mão. Como a maioria optou e acredita que ainda não é o momento adequado para darmos o reinício, suspenderemos o retorno com alunos nas salas de aula da rede municipal”, explica o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Pela internet

Ficam mantidas apenas as aulas em caráter remoto e online e continuam a valer as vídeo-aulas do programa Lição de Casa, bem como os esforços coletivos de cada uma das 68 unidades escolares do município para oferecer ensino à distância e virtual aos 29 mil estudantes da rede municipal de ensino.