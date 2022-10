Maíra Cardi anuncia separação de Arthur Aguiar: “fim da nossa caminhada juntos”

A influenciadora digital Maíra Cardi pegou fãs e seguidores de surpresa nesta quinta-feira (6) ao anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22.

No Instagram, a coach postou uma foto dos dois juntos da época em que estava grávida da filha, Sophia. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, escreveu.

Arthur ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. Também no Instagram, o artista postou hoje (6) uma foto com uma mensagem de reflexão: “Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!”, disse.

Maíra e Arthur assumiram o namoro em 2017 e se casaram poucos meses depois. O relacionamento foi marcado por polêmicas, idas e vindas.