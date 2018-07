Mais 69 guardas reforçam efetivo da GCM de Osasco

A Prefeitura de Osasco deu posse a mais 69 novos guardas civis municipais na quinta-feira (12), em cerimônia realizada na Sala Osasco (anexa à Prefeitura).

Antes de saírem às ruas, os novos integrantes passarão por seis meses de treinamento. Eles se somam aos 81 GCMs empossados em 24 de maio, que concluirão o treinamento em novembro. Atualmente, o efetivo da Guarda Municipal é de 290 membros.

O prefeito Rogério Lins disse que, ao dar posse aos novos membros, estava indo no sentido de cumprir uma de suas propostas de governo, a de dobrar o número de GCMs.

Lins também enumerou as ações realizadas pela Prefeitura por melhorias na Segurança Pública. “Inauguramos recentemente o Centro de Formação [da GCM]. Agora, vamos investir em infraestrutura. Estamos finalizando a contratação de novas viaturas e de novos equipamentos”, elencou o prefeito.

“Outro passo importante é o investimento em tecnologia: Osasco já tem a primeira fase do COI (Centro de Operações Integradas) implantada e em funcionamento. Trata-se de um grande aliado no combate à criminalidade. Na segunda fase vamos avançar no formato de monitoramento, inclusive com aplicativo de reconhecimento facial. Entre tantas outras ações, vamos priorizando a família, que é o principal patrimônio da nossa cidade”, completou Rogério Lins.