Mais de 140 títulos de propriedade são entregues a moradores de Cotia

A última etapa do programa de regularização fundiária no Jardim Belizário, em Cotia, foi concluída no sábado (23). Na ocasião, foram entregues mais de 140 matrículas de imóveis, pela Prefeitura em parceria com o governo estadual, por meio do programa Nova Casa Paulista Cidade Legal.

publicidade

O trabalho de regularização fundiária no bairro envolveu reuniões com os proprietários de imóveis, cadastro social, entrega e análise de documentos, parcelamento de solo, para, enfim, obtenção do registro de matrícula dos imóveis. Tudo foi feito sem custo para os beneficiados.

“Esta gestão tem sido uma realizadora de sonhos, e este é mais um sonho que realizamos com muito trabalho, empenho e parceria. Outros núcleos estão com a regularização em andamento e vamos avançar muito com este trabalho”, afirmou o prefeito de Cotia, Rogério Franco.

publicidade

O evento de entrega das matrículas dos imóveis contou com a presença do Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eli Correa Filho. “Essas famílias precisam ter a segurança de seus lares, e o primeiro passo é a entrega deste documento”, disse Eli Correa Filho.

A família do senhor José Carlos é uma das mais antigas do Jardim Belizário, e ele descreveu o momento como a realização de um sonho. “É um privilégio muito grande [receber a escritura do imóvel] e graças a Deus conseguimos resolver este problema que já vem há mais de 65 anos”, comemorou.

publicidade