Mais de 3 mil metalúrgicos fortalecem mobilização por reajuste salarial em Taboão da Serra

Mais de 3 mil metalúrgicos de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra reforçaram a mobilização pela Campanha Salarial deste ano. Ao longo de três dias, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região organizou um mutirão de assembleias para reunir os trabalhadores na luta por reajuste salarial, entre outros direitos.

A entidade explicou aos metalúrgicos quais são os principais desafios que serão encontrados nas negociações com os grupos patronais. “A inflação em dois dígitos dificulta ainda mais as negociações. Os patrões vão querer usar esta desculpa para não conceder um reajuste justo. Por isso antecipamos a nossa campanha salarial: porque a nossa resposta tem que ser a luta, a mobilização”, destaca o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho).

Na região, diversos trabalhadores já se uniram para lutar por reajuste e os direitos da Convenção Coletiva. Entre eles, estão os que trabalham em empresas como Elco do Brasil, ADI, Alulev, Blum, Nanquim, Spaal, Stahl, Conaut/Krohne, Dinatecnica, Esquadrisul, Florio, Albras, Bimetal, Bomax e Arbame.

O Sindicato afirma que o número de trabalhadores envolvidos deve dobrar até sexta-feira (29), com a participação dos trabalhadores da Cinpal. “Vamos fazer assembleias nas três unidades, simultaneamente. O objetivo é aumentar também a representação de trabalhadores do maior número de empresas no seminário regional que acontece neste sábado, 30”, explica o diretor do Sindicato Marcelo Mendes, que coordena o mutirão na região.

Seminário

Além de assembleias, a Campanha Salarial da categoria conta com mais ações para intensificar a luta por direitos. Entre as iniciativas está o seminário, no qual os trabalhadores têm a oportunidade de entender melhor o cenário em que acontece a Campanha. Neste sábado (30), os metalúrgicos podem participar do seminário que será realizado a partir das 9h, na subsede de Taboão da Serra.

Outros dois já aconteceram em Osasco e Cotia, após o mutirão de assembleias ter percorrido as fábricas de Cotia, Vargem Grande Paulista, Jandira e Itapevi. Nestas cidades, mais de 4 mil metalúrgicos foram mobilizados.