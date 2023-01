Mais de 420 vagas de emprego abertas em Taboão da Serra e região

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra disponibiliza até sexta-feira (13), mais de 420 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, no município e região.

As oportunidades são para os cargos de atendente de restaurante (65), auxiliar de almoxarifado (40), operador de telemarketing (33), controlador de acesso (21), auxiliar de logística (20), ajudante de serviços gerais (20), vendedor (12), auxiliar de limpeza (12), auxiliar de manutenção (8), eletricista de manutenção (6), líder de logística (8), mecânico (6) e jovem aprendiz de telemarketing (6).

Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD): mecânico de frotas, operador de máquinas móveis, assistente administrativo e auxiliar de conferente e serviços gerais.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer a uma das unidades do Emprega Taboão (no Jardim Maria Rosa ou Pirajuçara), com documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

SERVIÇO

Emprega Taboão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30

Unidade 1 – Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa / Telefone: (11) 4788-7888

Unidade 2 – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara / Telefone: (11) 4138-2000