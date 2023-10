Mais de 60 aves são devolvidas à natureza após cuidados das equipes de Barueri

O céu de São Roque ganhou ainda mais vida na última semana, quando foram devolvidas à natureza 66 aves, dentre elas Coleirinhos e Corujinhas-do-Mato. A ação de soltura foi realizada pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Barueri, ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

As espécies, que chegaram ao local após terem sido resgatadas do tráfico de animais ou por entrega voluntária, passaram por um intenso tratamento e reabilitação para conseguirem retornar de onde não deveriam ter saído.

A ação do Cetas de Barueri ocorre diante da inauguração de uma nova Área de Soltura e Monitoramento de Fauna (ASMF) homologada pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo). O local, que é uma propriedade particular, dispõe de uma grande área de mata preservada e dedica-se à proteção de diversas espécies, dentre elas aves, mamíferos e peixes.

Erika Sayuri Kaihara, bióloga e gestora do Cetas, afirma que foi uma honra receber o convite para inaugurar o espaço. “O Estado dispõe de poucas áreas de soltura. Além dos animais de resgate que retornam ao local de origem, os animais de tráfico, ou seja, que a gente não sabe a procedência, só são soltos mediante autorização do Estado, e essa autorização vem para áreas de soltura homologadas. A gente precisa de muitos locais para não sobrecarregar uma área só”, diz Erika.

“Geralmente é uma pessoa física que precisa dispor do dinheiro para fazer o cuidado no pós-soltura e o monitoramento, e são poucos que conseguem sustentar isso. Quanto mais lugares, melhor”, explica a bióloga.

O biólogo responsável técnico de toda a área de fauna da propriedade, Antonio Miranda Fernandes, conta que a homologação veio há menos de um mês. “Hoje a gente está inaugurando a área de soltura e como sou parceiro do Cetas com a minha área de soltura em outros lugares, decidi presentear o Cetas de Barueri com essa área, que foi homologada há uns 20 dias”, detalha o especialista.