Mais de 8 mil empresas foram abertas em Osasco de janeiro a novembro de 2021

A cidade de Osasco registou a abertura de 8.302 empresas entre 1° de janeiro e 30 de novembro de 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

A chegada de novas empresas à cidade contribuiu ainda para a geração de novos postos de trabalho. No mesmo período, Osasco manteve o saldo positivo de geração de empregos, com 92.671 admissões e 68.371 desligamentos.

Com 9.885 contratações com carteira assinada, novembro foi o segundo mês do ano com mais admissões. Em julho, foram registradas 10.886 contratações.

A expectativa é de que os números de dezembro, que devem ser divulgados neste mês, também mantenham o crescimento do saldo positivo, impulsionado pelo setor de serviços e comércio que costumam fazer contratações por conta das compras de fim de ano.

Confira o número de contratações mês a mês em Osasco*:

Janeiro: 5.915 contratações /

Fevereiro: 7.355 /

Março: 7.694 /

Abril: 7.685 /

Maio: 7.923 /

Junho: 7.842 /

Julho: 10.886 /

Agosto: 9.514 /

Setembro: 9.390 /

Outubro: 8.582 /

Novembro: 9.885 /

TOTAL de contratações: 92.671

*Dados do Caged