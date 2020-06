Mais dois campos de futebol de Osasco vão ganhar grama sintética e outras melhorias. No sábado (26), a Prefeitura iniciou as revitalizações dos campos do SAVCA e do Jardim Pestana, nas zonas Norte e Sul da cidade, respectivamente.

As obras fazem parte do projeto de revitalização de 14 campos de futebol amador da cidade, que já beneficiou os campos do Ayrosa, Ford (Presidente Altino), Corintinha (Vila Yara) e do CEU Bonança.

O campo do Grêmio Recreativo SAVCA (Sociedade Amigos Vila Comendador Anunciato) fica na rua Belmonte, 106, no Jardim Aliança. Fundado em 1984, atualmente, além de receber jogos do futebol amador osasquense, a agremiação ainda oferece aulas de futebol para mais de 100 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos.

“Nós queremos ver esse campo com grama sintética, melhorando o bairro e contribuindo ainda mais com o esporte na vida da criançada”, disse um dos fundadores do SAVCA, Cláudio Marques, de 65 anos.

Além da instalação do gramado sintético, o local receberá iluminação de Led, troca do alambrado e dos portões de acesso, instalação de bancos de reservas, muro de arrimo, reforma da mureta e das escadas de acesso ao campo, pintura e drenagem.

O campo de futebol do Jardim Pestana fica na Avenida General Pedro Pinho. O local abriga diversos clubes amadores da cidade, como a Sociedade Esportiva Califórnia, de 1968, o Atlético Fumaça Clube, de 1974, e o Elos Futebol Clube de 1994.

Além do gramado sintético, o espaço receberá a implantação de iluminação de Led, drenagem do campo, troca e pintura do alambrado e mureta, instalação de bancos de reservas e novos portões de acesso. “Esse é um sonho antigo que será realizado. Queremos muito que o Campo do Pestana não seja apenas para o futebol, mas que tenha também uma estrutura para atender toda a comunidade”, afirmou o presidente do Fumaça Clube, Aldemar Cordeiro Baronosa, de 55 anos.