Maisa é vacinada em Santana de Parnaíba e comemora: “A vacina da geração Z tá no grau, mami”

O fim de semana foi de comemoração para Maisa Silva, de 19 anos, que se vacinou contra a covid-19 em Santana de Parnaíba. “A vacina da geração Z também tá no grau, mami”, celebrou a artista nas redes sociais.

publicidade

Maisa tomou a primeira dose do imunizante neste sábado (14), na Arena de Eventos, no Centro de Santana de Parnaíba, e não escondeu a animação por chegar a sua vez. Ela registrou o momento e posou para fotos com os profissionais da saúde.

A atriz aproveitou ainda para fazer um apelo aos seus fãs e seguidores: “Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza…”, declarou. “Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também. Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial”, finalizou Maisa.

publicidade

Santana de Parnaíba está vacinando pessoas com mais de 18 anos na Arena de Eventos e Arena de Esportes, mediante agendamento pelo site da Prefeitura. Já nas Unidades Báscias de Saúde, esse público pode se vacinar sem agendamento prévio.

Além de apresentar documento original com foto e comprovante de residência, a orientação é que seja feito o pré-cadastro no site VacinaJá.

publicidade