Mania de Churrasco! lança cortes suínos no cardápio dos restaurantes de Osasco e região

Mania de Churrasco! lança cortes suínos no cardápio dos restaurantes de Osasco...

A rede Mania de Churrasco! PRIME STEAK & BURGER, que tem restaurantes em Osasco e região, está com um lançamento inédito no cardápio: a linha de cortes suínos “BBQ Pork Festival”.

A primeira opção é o Mignon Red Pork, um filé mignon suíno de 150g, que é servido acompanhado por molho barbecue. A delícia é preparada em fogo forte e temperada apenas com sal grosso, seguindo a tradição da marca.

Já a segunda novidade trata-se de um sanduíche recheado com carne de porco: o BBQ Pulled Pork, feito com carne de pernil desfiada com molho barbecue, acompanhado por uma fatia de american cheese derretido.

Os itens da linha BBQ Pork Festival estarão disponíveis nos mais de 100 restaurantes Mania de Churrasco! PRIME STEAK & BURGER e no delivery, via iFood.