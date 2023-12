Mansão de Cafu em Alphaville é leiloada por R$ 25 milhões

A mansão do ex-jogador Cafu, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, foi a leilão pela Justiça por R$ 25 milhões para a quitação de uma dívida milionária. O imóvel foi arrematado pela empresa CAS Participações e Administração de Bens Próprios, com sede na capital paulista.

publicidade

Caso o lance seja confirmado pelo juiz, a empresa deve fazer um sinal de R$ 6,5 milhões e o valor remanescente será dividido em 15 parcelas a serem pagas mensalmente. As informações são do colunista do “Uol” Rogério Gentile.

Entre as acomodações da propriedade estão seis suítes, sala de cinema, piscina, quadra de futebol society, salão de jogos e sauna. O destaque vai ainda para a sala de troféus do ex-jogador, que guarda com carinho camisas dos times pelos quais passou, troféus, medalhas e fotos de momentos que marcaram sua trajetória no futebol.

publicidade

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou o leilão do imóvel por conta de uma dívida estimada em R$ 9,5 milhões mediante uma ação de cobrança aberta na Justiça contra a empresa do jogador, em 2018. Ele tentou evitar o leilão inicialmente marcado para setembro, e de acordo com Rogério Gentile, não foi realizado por conta de uma discordância sobre o valor de avaliação. Na época, a mansão foi avaliada em R$ 27 milhões. Em novo laudo, o valor subiu para R$ 40 milhões.

No mês passado, ocorreu a primeira tentativa, mas não teriam aparecido interessados em oferecer lances. Agora, o certame recebeu o lance da CAS Participações. Caso o magistrado autorize a expedição da carta de arrematação da propriedade, Cafu terá 45 dias úteis para deixar a mansão localizada no Alphaville Residencial 2.