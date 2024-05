Mansão de Cafu em Alphaville sofre novas penhoras milionárias

Segundo o colunista Diego Garcia, do UOL, a Justiça de São Paulo determinou novas penhoras milionárias sobre a luxuosa mansão do ex-lateral Cafu, em Alphaville, avaliada em R$ 40 milhões e que teve seu leilão suspenso no início de abril.

Além da dívida original de R$ 11,5 milhões que motivou a ida do imóvel a leilão, foram acatados novos pedidos de penhora que somam mais de R$ 10 milhões. Entre eles, uma cobrança de R$ 7,3 milhões de um empresário, outra de R$ 1,8 milhão de honorários advocatícios, além de um terceiro valor sigiloso.

Esses bloqueios se somam a outras penhoras anteriores de mais de R$ 8 milhões, incluindo uma dívida de R$ 4,2 milhões com o Banco Industrial e cobranças de pessoas físicas, como um credor no valor de R$ 1,6 milhão.

Apesar de conseguir suspender temporariamente o leilão, Cafu enfrenta um complexo emaranhado de dívidas e processos judiciais envolvendo sua mansão de 2.581 m², com seis suítes, quadra de futebol, sauna e elevador.