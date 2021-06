Mansão de Wanessa Camargo em Alphaville é vendida por R$ 5,3 milhões

A mansão em Alphaville onde viviam a cantora Wanessa Camargo, o marido, o empresário Marcus Buaiz, e os dois filhos do casal, acaba de ser vendida por R$ 5,3 milhões, pagos à vista pelo novo proprietário.

A mansão vendida pelo casal no bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba tem 517 m² de área construída e conta com seis suítes, uma suíte master com dois banheiros independentes e dois closets , além de escritório, cozinha, lavabo, despensa e sala de jantar . No lado de fora, uma área externa com jardins exuberantes e piscina alegra os dias ensolarados.

O imóvel de Wanessa Camargo em Alphaville foi colocado à venda em novembro do ano passado. Na época, a propriedade foi anunciada por quase R$ 5,2 milhão, mas com reajustes a mansão acabou negociada por mais de R$ 100 mil a mais.

“Somos bem preocupados com o bem estar das crianças e da nossa família, estamos colocando nosso lar a venda, para beneficiá-los com uma nova estrutura de moradia, fomos muito felizes nessa casa”, disse na época, Marcus Buaiz. (Com informações da “Casa Vogue”).