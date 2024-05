Mansão em Alphaville está à venda por R$ 150 milhões e é a mais cara de São Paulo

O bairro Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre as cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, abriga a mansão mais cara de São Paulo, que foi colocada à venda por nada menos que R$ 150 milhões.

Com cerca de 2 mil metros quadrados de terreno e mais de 3 mil metros construídos em formato de U no ponto mais alto do Condomínio Tamboré II, um dos mais luxuosos do Brasil, a “Mansão Diamante”, como foi é chamada, demorou três anos para ser construída, envolvendo mais de 300 trabalhadores entre engenheiros, arquitetos e profissionais especializados em construção.

No subsolo da casa tem uma garagem panorâmica toda de vidro com espaço para 18 carros, um spa com piscina aquecida com teto espelhado bronze com luzes estilo baccarat, além de uma ampla área de lazer com espaço gourmet.

Ainda entre os atrativos da mansão de Alphaville, estão a adega climatizada para mais de mil rótulos, piscina com borda infinita contemplativa e um home bar equipado com um piano de cauda todo feito em laca, da marca Yamaha e avaliado em mais de R$200 mil.

A casa é de propriedade da Mapa Group que concebeu o projeto do início ao fim e que possui mais de R$ 600 milhões de reais em imóveis de luxo no Brasil, EUA e Europa.

“Como a casa foi construída em um ponto bem alto do condomínio, aproveitamos para criar todo o projeto com muitas esquadrias e paredes de vidro para que em qualquer lugar da casa a vista estonteante fosse um ponto de destaque do imóvel”, explica Lethícia Panossian que é a Diretora Criativa da Mapa Group e que participou do projeto desde o início.

Além dos dois elevadores que são pontos importantes do projeto de acessibilidade da casa, uma escada helicoidal em cor de bronze metalizada e com vidros arredondados foi projetada para funcionar como uma escultura que dá um toque todo especial para o ambiente.

A casa foi projetada em alas, em uma delas está a suíte master que tem mais de 200 metros quadrados e, para aquele toque a mais de conforto no ambiente foi instalada uma suntuosa lareira de mármore calacata gold, ao todo a mansão conta com oito suítes e 13 banheiros.

As áreas sociais do imóvel foram projetadas com carpetes embutidos paginados seguindo o que há de mais moderno e luxuoso na hotelaria internacional. O ar-condicionado é linear, a casa é toda automatizada, possui um cinema de última geração e as áreas gourmets foram equipadas com eletrodomésticos Viking.

A casa Diamante de Alphaville que foi concluída em janeiro de 2024 acaba de ser colocada à venda por R$150 milhões e a expectativa é que ela não fique muito tempo no mercado.