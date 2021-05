Mansão em Alphaville gera disputa na Justiça entre Edu Guedes e Marco Camargo

Uma mansão no condomínio de luxo Alphaville Residencial 4, na área nobre entre Santana de Parnaíba e Barueri, gerou uma disputa judicial entre o apresentador Edu Guedes e o produtor musical Marco Camargo, ex-jurado do programa “Ídolos”, da Record TV.

Edu Guedes pede R$ 440 mil de indenização de Marco Camargo e da esposa dele, Fernanda Boscolo de Camargo. Ele comprou do casal a mansão em Alphaville em 2016 sem saber que o imóvel já era objeto de uma ação de execução. Guedes diz que nunca suspeitou de problemas prévios e confiou em Marco por manterem uma relação de amizade e confiança e por serem colegas de trabalho na televisão.

Surpreendido e com risco de perder o imóvel, Edu Guedes, optou por quitar os valores devidos pelos antigos donos. Agora, ele pede que o casal o indenize em R$ 440 mil pelo pagamento e pelos transtornos gerados. Antes de entrar com ação na Justiça, o apresentador chegou a tentar cobrar Marco e Fernanda Camargo extrajudicialmente, mas não houve acordo.

