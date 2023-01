Mapa das Câmaras da região: veja quanto cada Câmara gastou em 2022

A manutenção e o custeio das 7 Câmaras Municipais da região custaram, em média, R$ 115,36 por cidadão entre setembro de 2021 e agosto de 2022.

Os valores destinados para o exercício do mandato de 121 vereadores nas Casas Legislativas de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Cotia e Santana de Parnaíba alcançaram a cifra de R$ 249,346,860 no período.

Com plenários que vão de 13 a 21 cadeiras cada, as Casas Legislativas da região representam uma população estimada em 2.161.327 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021.

Os dados integram levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) com base em gastos realizados pelo Poder Legislativo nas cidades.

A Câmara de Barueri foi a que registrou maior gasto por habitante, de R$ 208,39. No entanto, o maior gasto total foi registrado pela Câmara de Osasco, de R$ 73.159.682.51. A Câmara de Carapicuíba foi a que registrou o menor gasto per capta, de apenas R$ 35,61, enquanto que a de Jandira teve o menor gasto total, R$ 13.524.223,29.

Veja no quadro as informações sobre o custo e a quantidade de vereadores e quanto representa, em termos orçamentários, o funcionamento do Poder Legislativo nos municípios.