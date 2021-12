Marca chinesa de scooters elétricos Shineray planeja abrir loja em Osasco

A Shineray do Brasil, da montadora chinesa de motos, scooters e quadriciclos, planeja abrir uma loja própria em Osasco, no Shopping União, até março de 2022. A unidade será a primeira da marca na região.

Na segunda-feira (20), a Shineray inaugurou a sua primeira loja na capital paulista. Até março do ano que vem, além da unidade no Shopping União de Osasco, a empresa pretende abrir outro ponto de venda, na zona Leste. Com isso, serão três lojas próprias em São Paulo.

“Temos investido fortemente na linha de produtos para atender a públicos de diversas faixas de renda e perfis. Em breve, teremos outras novidades e o público de São Paulo vai poder conferir ainda mais rápido os lançamentos”, afirma, em nota, o diretor de supply chain da Shineray do Brasil, Thomas Edson.

Atualmente, a Shineray conta com 40 pontos de venda de parceiros em território paulista e pretende instalar “lojas-conceito” em todas as capitais brasileiras nos próximos cinco anos. No final do primeiro trimestre de 2022, Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG) também devem receber um ponto de venda da montadora chinesa.